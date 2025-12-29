29日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1037、値下がり銘柄数444と、値上がりが優勢だった。 個別では中外鉱業、菊池製作所、伊勢化学工業、インスペック、アクセスグループ・ホールディングスなど6銘柄がストップ高。ＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス、オーテック、太洋基礎工業、大本組、第一