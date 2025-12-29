29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 97224 -27.5 43330 ２. 純銀信託 39979 196.0 37900 ３. 日経Ｄインバ 17053 -45.75818 ４. 純金信託 15026 -24.8 21460