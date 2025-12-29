29日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数375、値下がり銘柄数218と、値上がりが優勢だった。 個別では農業総合研究所、免疫生物研究所、ＷＡＳＨハウス、いつも、ジャパン・ティッシュエンジニアリングがストップ高。ＴＭＨ、ファインズ、ＴＯＲＩＣＯは一時ストップ高と値を飛ばした。ストレージ王、ジェイグループホールディングス、ＴＨＥＣＯＯ、ノースサンド、ＦＵＮＤＩＮＮＯな