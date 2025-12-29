総合格闘家の朝倉未来が29日、都内で行われた大晦日大会「RIZIN 師走の超強者祭り」の試合前インタビューに登壇。2日後に控えた大一番、王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）とのフェザー級タイトルマッチに向けた戦略や分析、意気込みについて語った。 ■「強いとは思ってるけど、過大評価もしていない」 朝倉は25歳で戦績15戦全勝全フィニッシュの現王者の印象について「正真正銘の史上最強の相手」「