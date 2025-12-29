ことしも残り3日。石川県金沢市の近江町市場では、年末年始に向けた食材を買い求める人たちで朝からにぎわっています。年の瀬を迎え、威勢のいい掛け声が響く近江町市場。店頭には、お正月の食卓を彩るかずのこやいくら、かになどが並んだほか、金沢ならではの吸盤まで真っ赤に染められた酢だこの量り売りも行われていて、午前中から多くの買い物客でにぎわっています。買い物客「（Q：何を買った？）かずのこと、いくら」「息子と