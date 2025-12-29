バドミントンの全日本総合選手権第5日は29日、京王アリーナTOKYOで各種目の準決勝が行われ、シングルスは女子で前回覇者の宮崎友花（ACTSAIKYO）が奥原希望（東京都協会）に2―0で快勝し、山口茜（再春館製薬所）とともに決勝に進んだ。男子は奈良岡功大、武井凜生（以上NTT東日本）が勝ち上がった。ダブルスは女子で志田千陽（再春館製薬所）五十嵐有紗（BIPROGY）組と桜本絢子（ヨネックス）広田彩花（岐阜Bluvic）組、