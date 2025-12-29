「バドミントン・全日本総合選手権」（２９日、京王アリーナ東京）昨夏のパリ五輪女子ダブルス銅メダルで、今大会から混合ダブルスに転向した松山奈未（２７）＝再春館製薬所＝が取材に応じ、２８年ロサンゼルス五輪を目指すことを正式に表明した。８月の世界選手権を最後に志田千陽（再春館製薬所）との“シダマツペア”を解散。燃え尽き症候群のようなモチベーション維持の難しさを感じていただけに、これまで五輪挑戦の明