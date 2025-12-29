麻雀プロリーグ戦「Mリーグ」公式実況で知られるプロ雀士の松嶋桃（41）が29日、X（旧ツイッター）を更新。第1子妊娠を発表した。松嶋は「このたび新しい命を授かりました」と報告。出産は春ごろの予定だとして、「ありがたいことに体調もずっと良く、周りの方々の優しさに感謝する日々を送っております」と近況を明かした。また、パートナーは、「大学時代の同級生です」という。「今はただ無事に元気に生まれてきてくれることを