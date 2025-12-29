『第76回NHK紅白歌合戦』を2日後に控え、5年ぶり25回目の出場となる松田聖子の “立ち位置” をめぐり、議論が続いている。「12月28日、特別企画として登場する聖子さんが “究極の大トリ” として歌うことが判明。もともと大トリと伝えられていたMrs. GREEN APPLE（以下ミセス）の後に歌う構成となりました。はたしてどちらが本当に大トリにふさわしいのか、議論がまきおこっているのです」（芸能記者）今年はNHKの前身・東京放