テレビ朝日系情報ワイド「羽鳥慎一モーニングショー」のレギュラーコメンテーター・玉川徹氏（ジャーナリスト）が、鈴木憲和・農林水産相を直撃、おこめ券の混乱について質問したが、消費者が納得できるような説明はなかった。2025年12月29日の番組で放送した。大臣出演時の映像が流れ、発言がくっきり玉川徹氏は「おこめ券はあんまりよくない政策だったと、僕は思うんですけど、どうでなんですか」と直球を投げる。鈴木大臣は「ち