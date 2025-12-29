大相撲の幕内・阿武剋（阿武松）が２９日、東京・江東区の大嶽部屋に出稽古し、部屋の小結・王鵬（大嶽）と連続で１８番相撲を取った。１３勝５敗と大きく勝ち越し「いい稽古でしたね」と充実した表情で振り返った。今後も出稽古を中心に初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）へ向けて調整していく方針で「積極的に出稽古に行きたい」と話した。２０２５年は幕内優勝を目標に掲げていたが、賜杯を抱くことはできず。「納