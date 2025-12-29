SoftBank ウインターカップ2025男子決勝バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」は29日、東京体育館で男子決勝が行われ、福岡大大濠（福岡）が東山（京都）に97-71で勝利。5度目の優勝となり、史上7校目となる連覇を達成した。1年生ながら名門の先発を担った白谷柱誠ジャックが14得点15リバウンドのダブルダブルを記録。「誰にも止められない選手になりたい」と目標を語った。1年生とは思え