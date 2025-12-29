アジア各国の野球途上国の代表選手を中心に構成される独立リーグの野球チーム「佐賀アジアドリームズ」が２９日、来年１月１６日、ドリームズ野球アカデミーカンボジア校を開校すると発表した。同チームは２０２５シーズンは、インドネシア、スリランカ、フィリピン、カンボジア、パキスタン、タイ、ベネズエラ、ドイツ、日本、計９か国の選手たちが集結。選手たちは、言葉や文化の壁を超えて、共同生活をしながら野球レベルの