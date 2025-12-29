大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、韓国の女性5人組「ILLIT」が囲み取材に応じた。「ILLIT」は2年連続2度目の出場。今年は「Almond Chocolate」をパフォーマンスする。MOKAは「出場2回目ということで本当に光栄です。私たちも一生懸命ステージを頑張るので、応援してくださるとうれしいです」と意気込み。「懐かしい感じがすると思ってすごくうれし