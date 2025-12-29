◇バスケットボール ウインターカップ2025 決勝 福岡大大濠(福岡) 97-71東山(京都)(29日、東京体育館)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」の男子・決勝に勝利した福岡大大濠。チームとしても初の連覇を達成しました。片峯聡太ヘッドコーチは「大濠のバスケットの歴史の中で2連覇というのはありませんでした。『気負わず、失うものはない。ただ大濠のバスケットの歴史をお前たちがつくるんだ』という気概を持っ