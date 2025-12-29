作られた古さではない「ほんもののレトロ駅」がいっぱい県庁所在地の富山市を中心として、県下に約108kmの路線総延長を持つ富山地方鉄道（富山地鉄）が揺れています。不採算路線の一部廃止などが取りざたされ、なかでも立山線の一部区間については2025年12月現在では地元自治体との協議も行われて2026年度の廃止は回避されたものの、先行きは未だ不透明という状況です。 【え…！ホントに令和!?】これが富山地鉄の「本気で古い」