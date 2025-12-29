言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、セットで覚えていると便利な慣用句や、おなじみの言葉が集まりました。空欄を埋めて、すべての言葉がカチッとつながる瞬間を楽しんでくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ごしひの□□□□もうけ□□なげ答えを見る↓↓↓↓↓正解：まる正解は「まる」でした。▼解説それぞれの言葉に「まる