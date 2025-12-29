「全国高校サッカー選手権・１回戦、興国２−０帝京大可児」（２９日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）興国（大阪）は、ＦＷ安田光翔（３年）の２ゴールの活躍で帝京大可児（岐阜）を破り、２回戦進出を決めた。悲願の全国初勝利に六車拓也監督は「歴史を作れて本当にうれしい」と笑顔。開幕前の部員飲酒騒動に触れながら、選手をねぎらった。大阪予選で優勝した後に部員の飲酒が発覚。同校によると一部の部員が１１月２日