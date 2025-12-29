江口和明のだけじゃないシフォンこの記事の画像を見るシフォンやスポンジ、バスクチーズケーキにシュトーレン…。味はもちろん、形もいろいろなのがお菓子作りの楽しさ。同時に、どれも形が違うからこそ「型がないと作れない」のが悩ましいところ。でも、レシピ本『江口和明のだけじゃないシフォン』（江口和明/主婦の友社）があれば、直径17cmのシフォン型1つでこれらのお菓子がぜんぶ作れちゃいます。 江口