大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の出場選手インタビューが２９日に都内で行われ、ＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級王者の伊澤星花（２８）が、挑戦者ＲＥＮＡ（３４）への怒りを露わにした。試合を前にした心境を「試合前なんでメッチャワクワクしています。大みそかはＲＩＺＩＮで一番大きくて素敵な舞台だと思うので。ここまでＪＴＴの選手と一緒に作り上げてきたのでそ