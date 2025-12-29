「大きな玉ねぎの下で」 (C)2024 映画「大きな玉ねぎの下で」製作委員会 2025年に俳優デビュー10周年を迎えた神尾楓珠。どこか影のある佇まいも魅力的で、繊細な感情表現のできる役者として見る者の心を掴んでいる。葵わかなとダブル主演を務めた「すべての恋が終わるとしても」(2025年)では一途な恋を体現して鮮烈な印象を残し、「はぐれ鴉」(2025年)では本格時代劇に初挑戦するなど、ますます活躍の場を広げている。そんな