彼女から、「恋人時代は目をつむっていられても、夫となると許せない」と思われている習慣があるとしたら、結婚まで進展することのないまま、別れを迎えることになるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性286名に聞いたアンケートを参考に「結婚前提の彼氏に『これだけは改めてほしい』と思っていること」をご紹介します。【１】「仕事」と称する連夜の飲み歩き「毎晩タクシーで帰宅では、カラダとお財布が持たな