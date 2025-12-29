◆第１０４回全国高校サッカー選手権１回戦興国（大阪）２―０帝京大可児（岐阜）（２９日・Ｕ等々力）６大会ぶり２度目出場の興国が、７大会連続１２度目出場の帝京大可児をＦＷ安田光翔（ひろと、３年）の２得点で２―０で下し、全国初勝利。２回戦へ駒を進めた。六車拓也監督は「僕らは全国でまだ１勝もできていなかったので、そこを何とかみんなで勝ち取りたいと思ってやってきた。歴史を変えたというところでは、学校