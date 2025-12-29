新見警察署 29日、新見市で住宅や物置など4棟が全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 29日午前9時半ごろ、新見市哲多町花木の住宅に住む93歳の女性が仏間から火が出ているのに気づき、女性が助けを求めた近所の人が119番通報しました。 駆け付けた消防が約3時間後に火を消し止めましたが、女性の住宅120㎡が全焼したほか、敷地内にあった離れ、物置、小屋にも火が燃え移り、全焼しま