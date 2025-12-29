２６日、天津美術館「無界有時−青年彫刻家ノミネート展」に展示された作品。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津12月29日】中国天津市の天津美術館で26日、「無界有時−青年彫刻家ノミネート展」が始まった。50作品を展示し、多くの人が鑑賞に訪れている。作品は伝統彫刻からデジタル彫刻、インスタレーション彫刻まで多岐にわたる。入場は無料で、一部の作品は2026年3月まで展示する。（記者/周潤健）２６日、天津美術