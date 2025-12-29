大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、初出場の男性5人組「M!LK」が囲み取材に応じた。披露するのは「イイじゃん」。中毒性の高い「ビジュいいじゃん」という歌詞が、SNSで大バズリした。「2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30にも選出。音楽性の高さから、日本レコード大賞の優秀作品賞も受賞した。おそろいの黒Tシャツ姿で囲み