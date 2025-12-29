川口オートのスーパースターフェスタは3日目を迎えた。最重ハンデ組を苦しめるべく、序盤の展開を面白くする存在として注目を集めそうな早船歩（46＝川口）。2日目まで連勝で迎えた3日目7Rは「換えたタイヤがハネて滑った」と速攻が決まらず7着大敗。それでも「別のタイヤにして、気合を入れ直していく」と引き締まった表情が印象的だった。エンジンに関しては「レースに行って上々の手応え」と話す。「もう少しタイムを出