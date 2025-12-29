クラゲ研究者と３Ｄ技術者が共同し、泳ぐクラゲの姿を３Ｄ化する実験が２６日、大阪市内で行われた。実験は、日本財団の「海と日本プロジェクト」の一つで中学生が３Ｄモデルの作製を通じて海の生物を研究する「海洋研究３Ｄスーパーサイエンスプロジェクト」の特別授業として行った。クラゲの体は光やレーザーが透過し柔軟に動くため、生きたまま３Ｄスキャンすることが難しい。そこで複数のカメラでクラゲを同時撮影し、Ａ