◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦興国 2―0 帝京大可児（2025年12月29日U等々力）6大会ぶり2度目の出場を果たした興国（大阪）が選手権初勝利を挙げた。1回戦で7大会連続12度目の出場となった帝京大可児（岐阜）と対戦。後半17分にFW安田光翔（3年）がゴール前でこぼれ球を左足で蹴り込んで先制。安田は6分後にも右寄りの位置でスルーパスに反応し、右足で追加点を決めて2―0の勝利を支えた。殊勲の安田は「今ま