大人数乗車＆ワンちゃんにやさしい便利機能が満載！市販化には至らなかったものの、クルマ好きの記憶に強く残るコンセプトカーは少なくありません。そのひとつとして注目したいのが、ホンダが愛犬家の目線で設計し、犬と過ごす快適なカーライフを提案したコンセプトカーです。一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超イイじゃん！ “全長4mで6人乗り”のホンダ斬新「“観音開き”コンパクトワゴン」です！（11枚）そ