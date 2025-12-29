去年の４月、衝撃的な画像が日本中を駆け巡りました。 【写真を見る】公園を車で暴走…ドリフトか？一時の快楽で逮捕された男の行為の代償は泥には証拠となるタイヤの痕（山形・山辺町）【2025注目事件】 住民の憩いの場である公園を車で荒らし、そのあまりの痕跡に「ドリフトしたのか？」と全国的なニュースになった暴走事件。逮捕された男が公園を荒らした際に使用した車両は、白のRV車でした。 ※画