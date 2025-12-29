お笑いコンビ「ニッポンの社長」が28日深夜放送の「芸人報道 2025年芸人ニュース大賞」（深夜0・55）に出演。ケツ（35）の妻が登場し、ケツのクズぶりを明かす場面があった。ケツは今年7月に結婚。辻皓平はケツが新婚旅行でハワイに行き、落語家の笑福亭鶴瓶の別荘を無料で貸してもらったと明かした。だがケツはハワイで日本の有名ラーメン店に2度も行ったが「奥さん、食べてないです。奥さんは待ってました」と語ったと暴露し