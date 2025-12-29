テレビ朝日系「M−1グランプリ2025アナザーストーリー」（午後10時半）が28日、放送された。第21代王者に輝いたたくろうの優勝舞台裏が明かされた。たくろうの密着VTRが公開された。ボケの赤木裕は中学校で野球部に所属していたという。赤木は「中学の野球部のグループLINEが立ち上がって。『赤木がM−1決勝行きました、おめでとう！』って。決勝当日、居酒屋貸し切って、みんなで応援しましょうとっていう」と明かした。その上