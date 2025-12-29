＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホールシンガー・ソングライターあいみょん（30）は「ビーナスベルト」を歌唱する。7回目の出場となるが「慣れはない気がします。本番になると芸能人がいっぱいいるのでめちゃくちゃミーハーです。『私混じっていて良いのかな』っていたずら心の気持ちになります」と笑った。デビュー10周年イヤーに突入。1カ月ほど前に髪の毛を50センチほど、ばっさりカットした。「4年くらい前から