「めるる」ことモデルで女優の生見愛瑠（23）が、28日放送の日本テレビ系「サンキュ！ウィッチマン」（午後10時）に出演。お世話になっている人気タレントを明かした。めるるは、雑誌「CanCam」のモデルの先輩になるタレントのトラウデン直美（26）を上げ、「私が友だちがいない中で、ご飯に誘ってくれたりとか」と仲がの良さを話した。「私、好き嫌いが多すぎて。食べ物を作ってくださるんですよ」。そして「苦手なパプリカの料理