青山学院大は前回、10時間41分19秒の大会新記録で2年連続8度目の総合優勝を果たした。その前年の第100回大会でマークしたそれまでの大会記録を6秒更新する驚異的なタイムだった。【青学大・原監督コラム】箱根駅伝3連覇へ私が「手応え十分」と言える理由…青学大駅伝部の走りに期待して下さい！青学大の3連覇がかかる第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）。2年ぶりに全日本大学駅伝を制覇した駒沢大が、それを阻止す