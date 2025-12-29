米フロリダ州で現地時間２８日午後にトランプ米大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領が会談した。ロシアとウクライナの戦争終結に向けてウクライナ東部の領土を割譲するなどの領土問題は解決せず、和平案合意には至らなかった。こうしたことを受け、欧州の地政学リスクが意識され、ユーロが売られる可能性がある。 MINKABU PRESS