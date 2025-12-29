俳優の池田エライザ（２９）が２９日、「第７１回東京大賞典・Ｇ?」が開催された東京・大井競馬場のミニトークショーに出演した。今年度の東京シティ競馬（ＴＣＫ）年間イメージキャラクターを務める池田は、「馬券を買うのも、レースを見るのも初めて」と初めて訪れた競馬場の雰囲気を楽しんでいた。同レースの注目馬には、「私の名前と同じカタカナ４文字」との理由で戸崎圭太騎乗の３番・ナルカミを指名し、レースを心待