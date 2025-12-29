AKIRA (C)1988マッシュルーム/アキラ製作委員会 NHKは、2026年1月3日土曜日の午後10時から、Eテレにおいて劇場版アニメ「AKIRA」を放送する。 原作・大友克洋が自ら監督し、緻密な映像表現で80年代の日本アニメ業界に強い影響を与えた作品。製作期間3年、総制作費10億円｡ 1,300人のスタッフが描き上げたセル画の枚数はおよそ15万枚｡ 当時の通常のアニメーションでは考えられないほどの時間と労力をかけて