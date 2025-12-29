大相撲の小結・王鵬（大嶽）が２９日、東京・江東区の部屋で行われた朝稽古で、出稽古に来た幕内・阿武剋（阿武松）と連続で１８番の相撲を取った。２２日の番付発表後では、この日が初めて関取衆と相撲を取ったという。結果は５勝１３敗と振るわず「僕が不甲斐なく、立ち合いで立ち遅れていた。立ち合いで当たり負けして起こされることが多かったので、起こされないようにしないといけない」と振り返った。２０２５年は１月