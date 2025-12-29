静岡・島田市に住む60代の会社役員の女性が、SNSで知り合った知人から受けた、うその投資アドバイスをきっかけに、現金計約4500万円をだまし取られる被害に遭ったほか、伊豆市の無職の60代男性が同様の投資勧誘で現金計約1200万円をだまし取られるなど、県内で詐欺被害が相次ぎ発覚しました。警察によりますと、静岡・島田市に住む会社役員で60代の女性は、SNSを通じ投資グループで知り合った相手から投資のアドバイスを受け