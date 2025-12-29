お正月のごちそうに合う和のケーキ 年の瀬となったこの時期。お正月へ向けて、ごちそうの準備を進めている人も多いと思います。おせちやお餅といったお正月ならではの料理とともに、やっぱり欠かせないのがおいしいスイーツ。そこで、お正月ならではの「和のケーキ」をご紹介します！ 抹茶やあずきなど和の食材をプラス ベースとなるのは、おなじみのパウンドケーキやチーズケーキなど。そこに抹茶やあずきなどをプラスすること