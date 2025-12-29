26日、SMILE-UP.社が公式サイトで、故ジャニー喜多川氏による性被害への補償について、最新の状況を報告しました。 【写真を見る】【 SMILE-UP. 】故ジャニー喜多川氏による性被害への補償566名に補償金を支払済 “お手続き中の人数” は12名公式サイトでは「被害者救済委員会は被害補償の受付開始後、本日時点までに、合計1034名の方から補償申告をいただいております」「そのうち802名の方について、被害者救済委員会