SixTONESジェシー（29）が、28日放送の日本テレビ系「サンキュ！ウィッチマン」（午後10時）に出演。意外な人脈を明かした。つながりのある著名人を聞かれたジェシーは「ベッカムの会」と言った。サッカー元イングランド代表で、米プロリーグMLSインテル・マイアミの共同オーナーを務めるデビッド・ベッカム氏（50）とのツーショット画像が映し出された。さらに「最近だと、杉本哲太さんとカラオケしたりとか」。続けて「あと野球