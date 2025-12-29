任期満了に伴いきのう（28日）投票が行われた香川県土庄町の町長選挙で、現職の岡野能之氏が再選を果たしました。 土庄町長選挙には現職と新人のあわせて2人が立候補し、4912票を獲得した現職の岡野能之氏が2回目の当選を果たしました。 岡野氏は、豊かで住みやすい持続可能なまちづくりを掲げ、防災や人口減少対策、産業の振興などに引き続き取り組むと訴えていました。投票率は59．58%でした。