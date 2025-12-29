ジュンテンドーが反発している。前週末２６日の取引終了後に株主優待制度の一部変更を発表しており、好材料視されている。 現行制度では、毎年２月末日時点で１単元（１００株）以上を１年以上継続保有する株主を対象にＱＵＯカード１０００円分を進呈していたが、２６年２月末日時点の株主からは優待内容を、Ｐａｙｐａｙマネーライトをはじめとする複数の交換先と交換可能なデジタルギフト１０００円分