午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７６２、値下がり銘柄数は７７８、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、卸売、海運、鉄鋼など。値下がりで目立つのはゴム製品、鉱業、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS