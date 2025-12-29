年末恒例のお買い物企画として、写真家・ライターの皆さんに、2025年に購入したアイテムを1つだけ紹介していただきました。（編集部） 1度試しに使ってみると欲しくなってしまうカメラ機材 きっかけはカメラ雑誌に掲載する飛行機写真のお仕事でした。 ブルーインパルス写真の作例を撮るためにお借りしたキヤノン EOS R6 Mark IIは、私にとって初のミラーレスカメラでした。使いこなせるか心配でしたが