29日15時現在の日経平均株価は前週末比341.57円（-0.67％）安の5万408.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は762、値下がりは778、変わらずは59。 日経平均マイナス寄与度は128.35円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が67.39円、東エレク が19.05円、ＫＤＤＩ が15.64円、ダイキン が13.37円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平均を20.39円押し上げている。次いで伊藤忠