◇サッカー・アフリカ選手権(モロッコ、12月21日〜1月18日)24チームが6つのグループに分かれるグループステージ。各組の上位2チームと各組3位の上位4チームが、ノックアウトステージに進出できます。28日はE、F組の第2戦が終了し、各組第2戦が終了しました。E組ではワールドカップ出場を決めているアルジェリアがブルキナファソに1-0で勝利。前節のスーダン戦に続く連勝となりました。F組ではワールドカップ出場を決めているコート